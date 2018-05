Ukrainischer Filmemacher Senzow hält an Hungerstreik fest

Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hält auch nach mehr als zwei Wochen an seinem Hungerstreik fest. Der 42-Jährige lasse aber eine "unterstützende Therapie" durch Ärzte zu, teilte die russische Strafvollzugsbehörde in Moskau mit. Senzow will sich notfalls zu Tode hungern, um die Freilassung ukrainischer Gefangener in Russland zu erzwingen.

SN/APA (AFP/Archiv)/SERGEI VENYAVSK Senzow erhält "unterstützende Therapie"