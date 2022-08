Ukrainischer Getreide-Frachter in Istanbul wird inspiziert

Internationale Kontrollore haben mit der Inspektion des ersten mit ukrainischem Getreide beladenen Frachters seit Beginn des russischen Angriffskriegs begonnen. Experten der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen seien am Mittwoch in der Früh in Istanbul an Bord der "Razoni" gegangen und hätten ihre Arbeit aufgenommen, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit.

SN/APA/AFP/OZAN KOSE Der Frachter soll nach der Inspektion weiter in den Libanon fahren