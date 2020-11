Ukrainischer Präsident mit Corona-Infektion im Krankenhaus

In der Ukraine wird der mit dem Coronavirus infizierte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Krankenhaus behandelt. Selenskyj habe sich entschlossen, in eine Klinik zu gehen, um sich besser zu isolieren und niemanden zu gefährden, sagt eine Sprecherin des Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei nichts Ernstes, beschreibt sie den Gesundheitszustand des Präsidenten.

SN/APA (Archiv/AFP)/VALENTYN OGIREN Selenskyj hatte sich Anfang der Woche mit dem Virus infiziert