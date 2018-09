Ukrainischer Präsident Poroschenko empfing Kurz in Kiew

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Dienstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen. Kurz will in Kiew die "guten bilateralen Beziehungen weiter vertiefen", wie er im Vorfeld sagte. Laut dem ukrainischen Botschafter Olexander Scherba hat die Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl, an der auch Kreml-Chef Wladimir Putin teilnahm, dem Ansehen Österreichs "sehr geschadet".

SN/APA (Außenministerium/Archiv)/DR Poroschenko und Kurz trafen auch im Vorjahr in Kiew zusammen