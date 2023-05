Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Deutschland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag zu seinem ersten Besuch seit Kriegsausbruch in Deutschland eingetroffen. "Ich bin schon in Berlin", twitterte Selenskyj gegen 00.30 Uhr. Details zum Programm nannte er nicht. Vielmehr lobte er die deutsche Unterstützung im Krieg. "Waffen. Starkes Paket. Luftverteidigung. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit", schrieb er im Telegrammstil. Selenskyj dürfte im Laufe des Tages mit Kanzler Olaf Scholz zusammentreffen.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Wolodymyr Selenskyj reist nach Deutschland