Ukrainischer Präsident Selenskyj trifft EU-Spitze in Brüssel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Dienstag die EU-Spitze treffen, um über die weitere Annäherung seines Landes an Westeuropa zu sprechen. Thema eines EU-Ukraine-Gipfels in Brüssel sollen unter anderem die nächsten Schritte bei der Umsetzung eines Assoziierungsabkommens und einer Freihandelszone sein. Bei den Beratungen mit EU-Ratschef Charles Michel und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell soll aber auch die Lage in Weißrussland zur Sprache kommen.

