Ukrainischer Präsident Selenskyj zu Besuch in Dänemark

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach einem Besuch in den Niederlanden nun in Dänemark eingetroffen. Er werde sich mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, der königlichen Familie, Parteivorsitzenden und Vertretern der Wirtschaft treffen, teilte er am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Zuvor hatten Dänemark und die Niederlande mitgeteilt, die von der Ukraine für die Abwehr der russischen Aggression erbetenen F-16-Kampfjets zu liefern.

BILD: SN/APA/RITZAU SCANPIX/MADS CLAUS RA Selenskyj bei seiner Ankunft in Dänemark