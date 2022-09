Ukrainischer Regierungschef Schmyhal bei Scholz in Berlin

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Sonntag den ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal im Berliner Kanzleramt (14.00 Uhr). Vorher ist der Regierungschef des von Russland angegriffenen Landes beim deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Er ist der höchstrangige ukrainische Politiker, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem halben Jahr Deutschland besucht.

Eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Schmyhal wurde am Samstag überraschend abgesagt. Ein deutscher Regierungssprecher begründete das mit einer "Terminverschiebung" ohne das näher zu erläutern. Schmyhal hatte vor seiner Ankunft in Deutschland in einem dpa-Interview von der deutschen Regierung die Lieferung von Kampfpanzern, weitere Finanzhilfe und neue Sanktionen gegen Russland gefordert.