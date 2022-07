Ukrainischer Vormarsch in kleinen Schritten

Neue Waffen ermöglichen der ukrainischen Armee Erfolge gegen die bisherige Übermacht russischer Artillerie.

Die Luft für die russischen Besatzer der Südukraine wird immer dünner. Seit zwei Tagen sind die Nachschubrouten der russischen Armee aus der besetzten Halbinsel Krim unpassierbar. Am Donnerstag nun verdichtete sich die Meldung, dass die ukrainische Armee am Fluss Ingulets bis auf rund 10 Kilometer ans besetzte Regionalzentrum Cherson herangerückt ist. Dabei sollen die Ukrainer nach Angaben des ukrainischen Militärexperten Oleg Schdanow, der als eher unabhängig gilt, mehrere Hundert russische Soldaten umzingelt haben. Ihnen wurden nun die Fluchtwege abgeschnitten, auch können sie keine Verstärkung auf dem Landweg erhalten.

Denn nach einem gezielten Raketenschlag der ukrainischen Armee gegen die strategisch wichtige Antoniwka-Brücke im Westen von Cherson wurde diese am frühen Mittwochmorgen so stark beschädigt, dass sie unpassierbar ist. Damit bleibt den russischen Besatzern der Oblast Cherson, die sich auf beide Seiten des Dnipro erstreckt, nur noch die schwierige Überfahrt über die rund 40 Kilometer nördlich gelegene Staumauer des Flusskraftwerks von Nowa Kachowka.

Dies ist der bisher größte Erfolg der ukrainischen Armee bei den Anfang Juli von Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj befohlenen Vorbereitungen für die Rückeroberung der Oblast Cherson. Die Brücke sicherte den aus der 2014 annektierten Halbinsel Krim anrückenden russischen Truppen Anfang März die rasche Eroberung der gleichnamigen Viertel-Millionenstadt und den Weitermarsch im Westen der Oblast bis auf fünf Kilometer an die Hafenstadt .

Neben der Antoniwka-Straßenbrücke wurde auch die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke von den Ukrainern beschädigt. Die Brücke steht zwar noch, doch im Asphalt klaffen große Löcher, durch die die Autos in den Dutzende Meter tiefer liegenden Fluss Dnipro fallen könnten. Die Zerstörung der wichtigen Brücke wurde am Mittwoch selbst vom Russischen Vize-Stadthalter in Cherson, Kyrill Stremoussow, bestätigt. "Die Brücke ist ab sofort für den Verkehr geschlossen", warnte er die Einwohner in einer Videobotschaft.

Der Erfolg der ukrainischen Armee ist auf den Einsatz der erst vor kurzem von den USA gelieferten HIMARS-Mehrfachraketenwerfer zurückzuführen. Solche hochmodernen Präzisionswaffen fehlten den Ukrainern bisher. Zum ersten knappen Dutzend der sehr teuren US-Raketensysteme sollen sich laut Willen des US-Kongresses bald 30 weitere HIMARS gesellen. Die eigentliche Rückeroberung der Oblast Cherson, die im Süden direkt an die schon seit acht Jahren besetzte Halbinsel Krim grenzt, hat damit laut Kiew noch nicht begonnen. Selenskyj sagte erst Anfang der Woche, die Gegenoffensive werde erst in drei bis sechs Wochen starten. "Der Krieg tritt bald in die entscheidende Phase", sagte er in einer seiner allabendlichen Ansprachen an die Nation.

Bisher ist es den Ukrainern erst gelungen, ein paar Dörfer ganz im Westen der Oblast zurückzuerobern. In einem wochenlangen Kleinkrieg drängten sie die russische Front bis zu 20 Kilometer nach Südosten zurück. Dabei nutzen die Ukrainer die Konzentration der russischen Armee auf die "Schlacht um Donbas", das rund 500 Kilometer östlich gelegene Kohlegebiet.

Auch am Donnerstag wurde an beiden Fronten heftig gekämpft. Im Süden der Ukraine versuchten die Russen ihre Anfang März besetzten Dörfer westlich von Cherson zu verteidigen. Im Donbas rückten sie auf mehreren Achsen auf das noch von Kiew kontrollierte Verwaltungszentrum Kramatorsk im Nord-Donbas vor. An der Grenze zur fast vollständig von den Russen eroberten Oblast Luhansk wurde das große Kohlekraftwerk von Wulehirsk von russischen Truppen bis zum Donnerstag erobert. Dies ist für Kiew ein schmerzlicher Gebietsverlust.

Weiterhin schwierig sind auch die von Kiew angekündigten Vorbereitungen für einen Export von Getreide über das Schwarze Meer. Zwar soll dieser "so schnell wie möglich" erfolgen und wird laut der Istanbuler Vereinbarung vom 22. Juli von Russland nicht behindert. Doch gilt es für den Export aus den drei erlaubten ukrainischen Häfen Odessa, Juschne und Tschornomorsk noch einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

So hat die Ukraine in der Tat genügend Hochseeschiffe für den Transport der angestrebten 20 Millionen Tonnen Getreide. Doch sind in dem Vertrag keine Sicherheitsgarantien festgelegt. Dazu sind die Transportkorridore immer noch größtenteils vermint. 80 Schiffe stecken seit Kriegsbeginn in ukrainischen Häfen fest, viele davon unter ukrainischer Flagge, doch fehlen offenbar vor allem die Matrosen. Von den anfänglich 2000 gestrandeten Seeleuten aller Herren Länder von Ende Februar sind drei Viertel inzwischen evakuiert worden. Gerade nach den russischen Raketen auf den Hafen Odessa Ende vergangener Woche ist das Vertrauen in Moskau, dass auch keine Frachtschiffe mehr angegriffen werden, wieder gesunken.

Die Ukraine hat auf den Weltmeeren laut Schätzungen bis zu 8000 Matrosen, die zu erhöhten Löhnen nun vielleicht in der Ukraine arbeiten würden, doch da für sie die Wehrplicht gilt, werden viele die Heimkehr vermeiden. Entsprechende Bestimmung sollen nun in Kiew gelockert werden. Doch das alles braucht Zeit; so wie eben auch die Minenräumung der Seewege Zeit braucht.