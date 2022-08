Ukrainisches Getreideschiff am Dienstag in Istanbul erwartet

Die Türkei erwartet das erste Frachtschiff mit ukrainischem Getreide am Dienstag zur Inspektion in Istanbul. Es werde gegen 15.00 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) vor der Küste der Meerenge Bosporus in Istanbul sein, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Als erstes Schiff seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar hatte der Frachter "Razoni" am Montag den Hafen von Odessa verlassen.

SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Die "Razoni" bringt erstmals wieder Getreide aus der Ukraine