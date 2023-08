Ukrainisches Wappen an riesiger Statue in Kiew angebracht

Mehr als 17 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs sind an der riesigen Mutter-Heimat-Statue in Kiew die sowjetischen Symbole durch das ukrainische Staatswappen ersetzt worden. Am Sonntagvormittag wurde der so genannte Dreizack an dem 13 mal 8 Meter großen Schild angebracht, das die Frauenfigur in ihrer Hand hält.

BILD: SN/APA/AFP/ROMAN PILIPEY Arbeiter schwenken nach Umgestaltung die ukrainische Fahne