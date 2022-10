Ulf Kristersson zum neuen schwedischen Premier gewählt

Der konservative Spitzenpolitiker Ulf Kristersson ist zum neuen Ministerpräsidenten von Schweden gewählt worden. Der Vorsitzende der Partei Die Moderaten erhielt am Montag bei einer Parlamentsabstimmung in Stockholm die dafür benötigte Unterstützung. Erwartet wird, dass der 58-Jährige schon am Dienstag eine Regierungserklärung abgeben und sein Kabinett vorstellen wird, das auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten angewiesen ist.

SN/APA/TT NEWS AGENCY/JONAS EKSTROM Konservativer Politiker Kristersson mit dem Regierungsabkommen