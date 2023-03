Um Fußballikone Lineker tobt ein Kulturkampf

Der Wertekrieg polarisiert in Großbritannien immer mehr. Die jüngste Aufregung entzündete sich am Thema Migration.

Der Streit zwischen der BBC und Fußballmoderator Gary Lineker eskaliert. Weil sich Lineker auf Twitter kritisch über die Flüchtlingspolitik der britischen Regierung geäußert hatte, beurlaubte ihn die BBC. Aus Solidarität traten am Wochenende so viele Kollegen in den Ausstand, dass der öffentlich-rechtliche Sender im Bereich Sport nur ein Rumpfprogramm anbieten konnte. Die Aufregung über Linekers Tweet ist das jüngste Kapitel in einem Kulturkampf, der zwischen dem rechten und dem liberalen Lager im Königreich tobt. Die Unabhängigkeit der BBC steht infrage.

...