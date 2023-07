Umfrage zeigt EU- und Erweiterungsskepsis in Österreich

Die Österreicher zählen europaweit weiterhin zu den größten Skeptikern der EU und auch ihrer Erweiterung: Nur 35 Prozent sehen die EU laut der am Montag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage insgesamt "positiv" - im EU-Schnitt sind es ganze 45 Prozent. Nur ein knappes Drittel der Österreicher will noch mehr Staaten in die Union aufnehmen. Europaweit ist die Hälfte dafür.

BILD: SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN EU-Skepsis in Österreich unverändert hoch