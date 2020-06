Umfrage zeigt großen Rückhalt für Demokratie in Österreich

In Ländern mit einem relativ freien demokratischen System sind die Menschen zufriedener mit ihrem Regierungssystem, wie eine diese Woche durchgeführte Umfrage in zehn mittel- und osteuropäischen Staaten - darunter Österreich - ergab. Den größten Rückhalt hat die Demokratie demnach in Österreich, den geringsten in Bulgarien.

SN/APA (Archiv)/ROBERT J?GER Demokratie vor Autokratie in Österreich