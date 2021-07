Burger, Backhendlsalat oder Spinatknödel? Was wir täglich zu uns nehmen, verändert die Welt. Die Ernährung der Österreicher zum Beispiel erzeugt mehr CO2 als der Verkehr auf den Straßen.

In Rom wurde in den vergangenen drei Tagen viel darüber diskutiert, was die Weltbevölkerung isst. Vertreter aus Wissenschaft, Politik und der Zivilgesellschaft kamen zusammen, um sich auf einen UNO-Gipfel vorzubereiten, der im September in New York geplant ist und Handlungsanleitungen dazu geben soll, wie Lebensmittel so produziert werden können, dass mehr Menschen satt werden und das Klima dabei nicht weiter angeheizt wird. Was den Diskutanten in den Mittagspausen aufgetischt wurde, ist nicht bekannt.

Aber es ...