Umschlag mit hochgiftigem Rizin ans Weiße Haus geschickt

Ans Weiße Haus ist laut Medienberichten ein Umschlag mit dem Gift Rizin geschickt worden. Der Brief sei an US-Präsident Donald Trump adressiert gewesen und diese Woche abgefangen worden, berichtete der Nachrichtensender CNN am Samstag unter Berufung auf Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden. Die "New York Times" schrieb, der Umschlag sei nach Erkenntnissen von Ermittlern aus Kanada gekommen.

SN/APA (AFP/Getty)/WIN MCNAMEE Brief war an US-Präsident Trump adressiert