Umstrittene Pensionsreform in Frankreich ist in Kraft

In Frankreich ist die umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron nach monatelangen und teils gewaltsamen Protesten an diesem Freitag in Kraft getreten. Große Kundgebungen zum Start der Reform, mit der das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre steigt, sind nicht angekündigt. Arbeitsminister Olivier Dussopt besucht anlässlich des Inkrafttretens der neuen Regeln am Freitag ein Regionalbüro der Pensionsversicherung im elsässischen Mulhouse.

BILD: SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Anhebung des Pensionsalters hatte für heftige Proteste gesorgt