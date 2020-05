Umstrittene Präsidentschaftswahl in Polen wird verschoben

Nach massiven Protesten wird die für Sonntag geplante Präsidentschaftswahl in Polen verschoben. Dies teilten die Regierungsparteien auf dem Twitter-Konto der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit. Die PiS hatte die Wahl trotz der Corona-Pandemie bisher unbedingt am Sonntag abhalten wollen. Deshalb schlug sie eine reine Briefwahl vor, was heftige Proteste auslöste.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski