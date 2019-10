Umstrittene Umbettung von Diktator Franco hat begonnen

Im riesigen Mausoleum des spanischen Diktators Francisco Franco hat am Donnerstag die umstrittene Exhumierung des Gewaltherrschers (1892-1975) begonnen. Der Sarg Francos sollte anschließend von der monumentalen Grabstätte im "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid per Hubschrauber zum Friedhof El Pardo-Mingorrubio am Nordrand der Stadt geflogen werden.

SN/APA (AFP)/MARISCAL Francos Enkel Jaime Martinez-Bordiu und seine Frau Marta Fernandez