Umstrittener Evangelisten-Prediger Bonnke gestorben

Der umstrittene und in Afrika weithin bekannte deutsche Evangelisten-Prediger Reinhard Bonnke ist am Samstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Die internationale Missionsgemeinde "Christus für alle Nationen" mit Sitz in Frankfurt gab in einem Nachruf auf ihrer Internetseite den Tod ihres Gründers bekannt.

