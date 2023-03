Umstrittenes britisches Asylgesetz nimmt erste Hürde

Das als Bruch internationalen Rechts kritisierte britische Asylgesetz hat die erste Hürde im Parlament genommen. In erster Lesung stimmte am Montagabend eine deutliche Mehrheit im Unterhaus in London für den Entwurf von Innenministerin Suella Braverman. Allerdings forderten Mitglieder ihrer Konservativen Partei auch Änderungen. Ex-Premierministerin Theresa May, die sich bei der Abstimmung enthielt, kritisierte, Opfer von Schleppern würden zum "Kollateralschaden".

BILD: SN/APA/UK PARLIAMENT/ANDY BAILEY Innenministerin Braverman will scharf gegen Migranten vorgehen