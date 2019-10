Umstrittenes russisches Internetgesetz tritt in Kraft

In Russland tritt am Freitag ein umstrittenes Internetgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz soll nach den Vorstellungen des Kreml ein "souveränes" russisches Internet geschaffen werden. Präsident Wladimir Putin hatte es im Mai unterzeichnet.

SN/APA (dpa)/Felix Kästle Putin will "souveränes" Internet für Russland