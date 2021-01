Umzug im Weißen Haus: Die neuen Mieter kommen

Während Joe Biden auf dem Capitol Hill den Amtseid leistet, geht im Weißen Haus die Post ab. Neue Teppiche werden ausgerollt, Matratzen ausgetauscht und Eiscreme herangeschafft.

Der Umzug im Weißen Haus geht diesmal gänzlich anders vonstatten als sonst. Und das ist nicht nur der Pandemie geschuldet. Hatten die Obamas ihre Nachfolger einer langen Tradition folgend am Tag des Machtwechsels um 10 Uhr noch zu einer Tasse Tee im Blauen Zimmer des Weißen Hauses eingeladen und waren dann gemeinsam zur Angelobung gefahren, wird Donald Trump am Mittwoch um diese Zeit schon in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida sein. Die Vereidigung seines Nachfolgers schwänzt er.

So ...