UN-Appell an Rom: Flüchtlingsschiff anlegen lassen

Die Vereinten Nationen haben den Druck auf Italien wegen eines blockierten Rettungsschiffs mit 47 Migranten an Bord erhöht. In einer gemeinsamen Erklärung forderten mehrere UN-Organisationen, dass die Migranten, die auf dem Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch vor Sizilien festsitzen, "unverzüglich" in Italien von Bord gehen dürfen.

SN/AFP/ALBERTO PIZZOLI Italiens Innenminister Salvini will seine Meinung nicht ändern