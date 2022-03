UN: Bald über 2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine könnte UN-Angaben zufolge demnächst die Schwelle von zwei Millionen überschreiten. "Ich denke, dass wir heute oder spätestens morgen die Zwei-Millionen-Marke überschreiten werden. Es hört also nicht auf", sagte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Filippo Grandi, am Dienstag in Oslo. Alleine in Polen sind seit Beginn der russischen Invasion 1,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI UNHCR warnt vor weiterer Zuspitzung der Lage