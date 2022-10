UN-Ermittler bestätigen in der Ukraine Kriegsverbrechen

Zerstörte Wohngebiete, getötete Zivilisten, Folter, Deportationen und sexuelle Gewalt: Seit 24. Februar wurden all diese Verbrechen begangen. Kinder blieben nicht verschont.

Die Familie war am 3. März auf einer Autobahn nahe Kiew unterwegs, als russische Soldaten das Feuer auf ihr Auto eröffneten. Vater und Mutter starben, die neunjährige Tochter überlebte. Ihre 15-jährige Schwester wurde verletzt und ist seither vermisst.

Fälle wie dieser haben sich auf der E40 in der Ukraine mehrere zugetragen, seit Russland am 24. Februar sein Nachbarland überfallen hat. Selbst Autos mit der Aufschrift "Zivilisten" oder "Kinder" wurden von russischen Soldaten beschossen. Die Fälle wurden mehrfach von NGOs dokumentiert - und nun von den Vereinten Nationen.

Der am Dienstag veröffentlichte UN-Bericht umfasst nur 17 Seiten, aber er beinhaltet das gesamte Spektrum an Kriegsverbrechen und Verletzungen des internationalen Völkerrechts. Die Experten kommen zum Schluss, dass "die überwiegende Mehrheit" der Vergehen in den vier untersuchten Regionen Kiew, Charkiw, Sumy und Chernihiw in der untersuchten Zeit von 24. Februar bis 31. März von russischen Soldaten begangen wurden.

Nachweislich 1495 Zivilisten wurden in diesem Zeitraum durch Angriffe mit Explosivwaffen wie Raketen in dicht besiedeltem Gebiet getötet. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

Die Angriffe sind für 70 Prozent aller Todesfälle von Zivilisten verantwortlich. Und sie trafen Wohnungen, Schulen, kritische Infrastruktur und "eine signifikante Zahl von Spitälern, die generell einen geschützten Status im humanitären Völkerrecht haben", stellt der UN-Bericht fest. Der exzessive Einsatz von Bomben und Raketen führe nicht nur zu unmittelbaren Schäden, sondern auch zu lang anhaltenden Traumata. "Ich lebe nicht, ich existiere nur. Ich habe nichts mehr in meiner Seele", wird eine Frau aus Charkiw zitiert.

Ukrainische Zivilisten wurden nachweislich auch direkt von russischen Soldaten angegriffen. Die UN-Untersuchung brachte mehrere Fälle zutage, in denen Menschen erschossen wurden, die auf der Flucht oder dabei waren, Lebensmittel zu besorgen. In den dokumentierten Fällen hätten die Opfer zivile Kleidung getragen, seien in zivilen Fahrzeugen unterwegs gewesen und hätten keine Waffen getragen. "Die meisten Vorfälle ereigneten sich bei Tageslicht, was bedeutet, dass das Erscheinungsbild der Zivilbevölkerung für den Angreifer klar erkennbar gewesen sein muss", heißt es in ihrem Bericht.

Besonders aus der Region Kiew sind zudem Fälle von Hinrichtungen ausführlich dokumentiert. Diese seien nach unrechtmäßigen Verhaftungen, aber auch in der Öffentlichkeit vorgekommen. Die Mutter eines Hingerichteten erzählte den Ermittlern vom anhaltenden Trauma: "Ich wache noch immer auf in der Nacht, stehe im Dunkeln und schreie, rufe nach meinem Sohn, und schreie vor Schmerz."

Die UN-Ermittler berichten auch über "viele Fälle" von Folter durch russische Soldaten. Lokalpolitiker, Veteranen der ukrainischen Armee oder Freiwillige, die ukrainischen Soldaten halfen, seien mitunter tagelang verhört und misshandelt worden. Betroffene berichteten von unterschiedlichen Foltermethoden und auch von sexueller Gewalt.

Sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen zählten laut dem Bericht zu den Verbrechen, die sehr schwierig zu untersuchen sind. Auch, weil die notwendigen medizinischen Untersuchungen nicht durchgeführt werden konnten. Betroffenen fällt es schwer, darüber zu sprechen. In den betroffenen Regionen fehlte oder fehlt es an psychologischer Unterstützung.

Dokumentiert haben die Ermittler trotzdem Fälle von Vergewaltigungen, in denen die Opfer zwischen vier und über achtzig Jahre alt waren. Es gibt dokumentierte Berichte, in denen mehrere Familienmitglieder, männlich wie weiblich, von russischen Soldaten vergewaltigt wurden und die übrige Familie gezwungen war, zuzusehen.

Kinder seien "Opfer des vollen Spektrums" der untersuchten Verbrechen geworden, heißt es in dem Bericht der Vereinten Nationen.

Opfer und ihre Familienmitglieder hätten gegenüber den Ermittlern vor allem den Wunsch nach Gerechtigkeit betont. Die Untersuchungskommission hofft dabei auf eine gute internationale Koordination. Mögliche Verfahren werden in der Mehrzahl Russen betreffen. In zwei Fällen lasten die UN-Ermittler in ihrem Bericht ukrainischen Truppen Kriegsverbrechen an.