UN-Klimakonferenz bis Samstag verlängert

Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Nach dem geplanten Ende am Freitag um 17.00 Uhr MEZ wurde in Sharm el-Sheikh weiterverhandelt. Konferenzpräsident Sameh Shoukry will das UN-Treffen, das am 6. November begonnen hatte, am Samstag abschließen, wie er betonte. Aus Kreisen der österreichischen Delegation wird ein Ende vor Sonntag nicht erwartet.

SN/APA/AFP/JOSEPH EID Warten auf Ergebnisse bei der Weltklimakonferenz