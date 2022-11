UN-Klimakonferenz: Wie viel kostet die Weltrettung?

Unvorstellbare Zahlen machen die Runde. Gerechnet wird in Dollar und Klimaflüchtlingen.

Zwei Billionen US-Dollar sind eine unvorstellbar hohe Summe: 2.000.000.000.000 Dollar.

Und doch soll so viel Geld nötig sein, und zwar pro Jahr, um in den Entwicklungs- und Schwellenländern - China ausgenommen - die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern, dessen Folgen abzumildern oder zu bewältigen. Man denke an die Flutkatastrophe in Pakistan, ausgedörrte Böden in vielen Regionen Afrikas oder die steigenden Meeresspiegel, die ganze Inselstaaten bedrohen. Mit dem Geld soll aber auch der Umstieg auf saubere Energien angestoßen ...