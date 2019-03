UN-Menschenrechtskommissarin besorgt über Lage in Venezuela

Angesichts eines eskalierenden Machtkampfes in Venezuela hat die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet schwere Menschenrechtsverletzungen in dem südamerikanischen Land kritisiert. In der Zwischenzeit versucht die venezolanische Opposition weiterhin, das Militär auf seine Seite zu ziehen.

SN/APA (AFP)/JUAN BARRETO Venezolanische Opposition versucht, das Militär zu gewinnen