UN-Sicherheitsrat soll Donnerstag erstmals zu Corona beraten

Der UNO-Sicherheitsrat will sich am Donnerstag zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen der Krise auf die internationale Sicherheit beschäftigen. UNO-Generalsekretär António Guterres soll die 15 Mitglieder in einer virtuellen, für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung über die Lage unterrichten.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Guterres zeigte zuletzt Unmut über schleppendes globales Vorgehen