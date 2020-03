UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolutionen auf Schriftweg

Der durch die Coronavirus-Pandemie in seiner Arbeit beeinträchtigte UN-Sicherheitsrat hat in einem neuartigen Verfahren mehrere Resolutionen auf dem Schriftweg verabschiedet. Vier Resolutionen zu Nordkorea, Somalia, der sudanesischen Region Darfur sowie allgemein zu den UN-Friedensmissionen seien so einstimmig gebilligt worden, sagte am Montag ein Diplomat am UN-Hauptquartier in New York der AFP.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Das mächtige Gremium trifft sich wegen Coronavirus derzeit nicht