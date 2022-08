Unabhängigkeitsfeiern in Kiew wegen Angriffsgefahr verboten

Aus Furcht vor russischen Raketengriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am Mittwoch verboten. Das Verbot gelte von Montag bis Donnerstag und betreffe öffentliche Großveranstaltungen, Kundgebungen und andere Zusammenkünfte, erklärten die Behörden. Unterdessen wirft die Ukraine Russland erneut den Beschuss von Gebieten in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja vor.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Wolodomyr Selenskyj warnt vor russischen Angriffen