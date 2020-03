Der nicaraguanische Poet und Priester Ernesto Cardenal stirbt mit 95 Jahren Cardenal trotzte Somoza, den Sandinisten und der katholischen Kirche.

Er war ein Mann fester Routinen und unbeugsamer Überzeugungen. Sein Mittagsschlaf war Ernesto Cardenal genauso heilig, wie es ihm seine Grundsätze waren. Der nicaraguanische Priester und Poet legte sich in seinem langen Leben mit allen an, die in seinen ...