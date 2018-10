Mit dem Verzicht auf den Parteivorsitz stellt die deutsche Kanzlerin erstmals die Weichen für die Zeit nach Angela Merkel. Das facht in der CDU die Debatte darüber an, wohin sie steuern soll.

Vor zwei Wochen hatte man das große Stühlerücken bei der bayerischen CSU erwartet. Und jetzt hätte man eher der SPD zugetraut, dass sie sich von ihrer Parteichefin Andrea Nahles trennen will. Doch stattdessen ändert sich das Personaltableau überraschend bei der CDU. Am Abend zuvor hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier noch erklärt, man habe trotz massiver Verluste das Wahlziel erreicht und sei erneut stärkste Fraktion. Das deutete an, dass man trotz des mittleren Wahlfiaskos zur Tagesordnung übergehen wolle, weil ja das Amt des Ministerpräsidenten in CDU-Hand bleibe und sogar die Koalition mit den Grünen fortgesetzt werden könne.