"Und Moskau feiert mit Feuerwerken"

Prorussische Kommandanten und Militär-Blogger sind zornig über die Führung im Kreml.

Am Samstag eröffneten Russlands Präsident Wladimir Putin und Bürgermeister Sergej Sobjanin im Rahmen der Feierlichkeiten zum 875. Jahrestag der Stadtgründung Moskaus das mit 140 Meter höchste Riesenrad Europas. In einer neunminütigen Ansprache erinnerte Putin auch an die Soldaten, die "für ein friedliches Leben im Donbass" kämpften. Abends wurde ein Feuerwerk gezündet, mit 30.000 Feuerwerkskörpern.

In Russlands militär-patriotischer Szene herrscht darüber Zorn. "Die Hauptstadt unseres Vaterlands feiert die Aufgabe von Balakleja, Isjum und halb Kupjansk mit Feuerwerken", schimpft Igor ...