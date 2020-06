Das ungarische Parlament in Budapest hat am Dienstag das Ende des umstrittenen Notstandsgesetzes beschlossen. Es war in der Corona-Pandemie eingeführt worden und hatte der rechtskonservativen Regierung von Premierminister Viktor Orban weitreichende Vollmachten gegeben.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Das Gesetz hatte Premier Orban weitreichende Vollmachten gegeben