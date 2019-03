Ungarn beendet umstrittene Anti-Juncker-Kampagne am 15. März

Die rechtskonservative ungarische Regierung will ihre umstrittene Plakat-Kampagne gegen den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker am 15. März beenden. Dies teilte der für Kommunikation zuständige Staatssekretär Zoltan Kovacs am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er blieb dabei freilich bei der Kritik an Juncker.

/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Seit eineinhalb Wochen hängen in ganz Ungarn diese Plakate