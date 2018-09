Ungarn: EU-Parlament entscheidet über Rechtsstaatsverfahren

Das EU-Parlament will am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) darüber abstimmen, ob es ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn einleitet. Grundlage für die Abstimmung ist ein kritischer Bericht, in dem eine "systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn" angeprangert wird. Ungarn weist die Vorwürfe zurück.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban