Ungarn lenkt diesmal nicht ein

Ermahnungen aus der EU ließen den ungarischen Premier Viktor Orbán in der Vergangenheit meist ein Stück zurückrudern. Nicht so am Dienstag.

SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN Ungarns Regierungschef Viktor Orban, ein Freund der „illiberalen Demokratie“, sprach vor dem EU-Parlament in Straßburg.