Ungarn liefert Ex-Premier nicht an Nordmazedonien aus

Der vor einer Gefängnisstrafe nach Ungarn geflohene ehemalige nordmazedonische Regierungschef Nikola Gruevski wird nicht an seine Heimat ausgeliefert. Das entschied ein Gericht in Budapest am Donnerstag in nicht öffentlicher, halbstündiger Verhandlung. Die Richterin Eva Varhegyi wies den Auslieferungsantrag des Justizministeriums sowie den internationalen Haftbefehl eines Gerichts in Skopje ab.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI Gruevski hat in Ungarn den Status eines politischen Flüchtlings