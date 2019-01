Ungarn unterstützt drei Spitäler in Syrien

Im Zeichen des Programmes "Hungary Helps" werde der ungarische Staat für ein Jahr die Betriebskosten für drei syrische Spitäler übernehmen. Das erklärte der rechtskonservative Premier Viktor Orban am Dienstag in seiner neuen Residenz, dem Karmeliterkloster in Budapest.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Ungarns Premierminister Victor Orban