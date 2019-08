UNHCR kritisiert Italiens Strafverschärfung für Seenotretter

Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen hat sich besorgt über die neuen drakonischen Strafen Italiens für Seenotretter geäußert. Damit könnten Rettungsaktivitäten in einem Moment verhindert werden, in dem die europäischen Staaten ihre Unterstützung für die Operationen im zentralen Mittelmeer maßgeblich zurückgezogen hätten, teilte das UNHCR laut Kathpress am Dienstag in Rom mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/DELIL SOULEIMAN UNHCR rief die EU-Staaten auf, ihre Gespräche fortzusetzen