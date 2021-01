UNHCR warnt vor Flüchtlingskatastrophe in Zentralafrika

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat angesichts drastisch steigender Vertriebenenzahlen ein sofortiges Ende des Konflikts in der Zentralafrikanischen Republik gefordert. Allein über den Ubangi-Grenzfluss seien seit Ende des vergangenen Jahres rund 50.000 Menschen in die benachbarte Republik Kongo geflohen, gab UNHCR-Sprecher Boris Cheshirkov am Freitag bekannt. Im Land selbst sowie den Nachbarländern Kamerun und Tschad seien Zehntausende weitere Menschen auf der Flucht.

SN/APA (AFP)/FLORENT VERGNES Zantralafrikanische Republik im Chaos