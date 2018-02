UNICEF bittet um 17 Mio. Dollar für Kinderspitäler im Irak

Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF hat Hilfen in Höhe von 17 Millionen Dollar (13,7 Millionen Euro) für den Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen für Kinder im Irak gefordert. "Der Zustand von Iraks Gesundheitssystem ist alarmierend", erklärte der UNICEF-Vertreter im Irak, Peter Hawkins, am Mittwoch.

"Für Schwangere, Neugeborene und Kinder können vermeidbare und leicht behandelbare Erkrankungen schnell zu einer Frage von Leben und Tod werden", erklärte Hawkins nach einem Besuch in Mosul. Die jahrelang unter Kontrolle der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) stehende Stadt im Nordirak war im Juli mit internationaler Unterstützung von der irakischen Armee aus der Hand der Jihadisten befreit worden.

Laut UNICEF ist es für 750.000 Kinder in der Region um Mosul schwierig, grundlegende Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen. Weniger als zehn Prozent der Gesundheitseinrichtungen in der Provinz seien vollständig nutzbar.

UNICEF nannte die für kommende Woche in Kuwait geplante Geberkonferenz für den Irak eine "einzigartige Gelegenheit", Kinder ins Zentrum des Wiederaufbauprozesses zu rücken. Bagdad schätzt die Kosten für den gesamten Wiederaufbau nach drei Jahren Krieg gegen den IS auf hundert Milliarden Dollar.

(Apa/Ag.)