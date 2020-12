"UNICEF-Foto des Jahres" zeigt Kinder von Moria

Das "UNICEF-Foto des Jahres" zeigt Kinder, die aus dem brennenden Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos fliehen. Das Bild des griechischen Fotografen Angelos Tzortzinis halte die Tapferkeit, Fassungslosigkeit und Hilfsbereitschaft von Kindern angesichts höchster Not in einer bewegenden Momentaufnahme fest, erklärte das UNO-Kinderhilfswerk am Dienstag.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANGELOS TZORTZI Moria ist Sinnbild für das Versagen Europas