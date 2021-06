Union im Glück nach der Landtagswahl

Für den Wahlsieger Reiner Haseloff gibt es nun mehrere Regierungsoptionen in Sachsen-Anhalt.

Tag eins nach dem überraschend klaren Erfolg der CDU in Sachsen-Anhalt, wo die Christdemokraten über sieben Prozent zulegen konnten und jetzt mit mehr als 37 Prozent Wähleranteil stärkste Partei sind. Während sich die CDU-Spitze im Glanz ihres unerwartet guten Wahlergebnisses sonnt, bemühen sich Linke und SPD, ihr schlechtes Abschneiden als einmaligen Ausrutscher darzustellen.

"37 Prozent plus x, wie in Sachsen-Anhalt, sind möglich, wenn wir geschlossen marschieren", sagte der Wahlsieger, Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), am Montag in Berlin. "Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat, mit dem werden wir gewinnen, und wenn wir es so machen wie in meinem Wahlkampf, dann werden wir auch den Kanzler stellen." Laschet scheint den Erfolg seiner Partei im Osten still zu genießen. Von ihm gab es am Montag kein Pressestatement.

Die Wahl zeigt nach Ansicht des Chemnitzer Politologen Eric Linhart, dass sich eine klare Abgrenzung zur "Alternative für Deutschland" für die CDU auszahlt. Spitzenkandidat Haseloff hatte Avancen aus den eigenen Reihen in Richtung AfD kategorisch eine Absage erteilt. Deswegen hätten sich viele Gegner der AfD hinter ihm versammeln können, sagt Linhart.

Die AfD blieb mit knapp 21 Prozent zweitstärkste Partei im Parlament, aber das Resultat ist für die Rechtspopulisten eine Enttäuschung. Sie verlieren mehr als drei Prozent. Die AfD hat sich - trotz Beobachtung durch den Verfassungsschutz wegen zu Teilen rechtsextremistischer Tendenzen - im Osten Deutschlands als Kraft am rechten Rand mit einem Wähleranteil zwischen 15 und 25 Prozent etabliert.

Die Grünen mussten am Sonntag einen Dämpfer hinnehmen. "Wir haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben", sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Ihre Partei hat in Sachsen-Anhalt 5,9 Prozent der Stimmen erhalten. Das waren zwar 0,7 Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl 2016, die Grünen hätten sich aber noch mehr erhofft.

Grünen-Parteichef Robert Habeck gab der Bundespartei eine Mitverantwortung für die nur geringen Zuwächse in Sachsen-Anhalt. So sei es den Grünen in der Debatte über höhere Benzinpreise als Folge der CO2-Bepreisung zum Klimaschutz nicht gelungen, deutlich zu machen, dass sie mit dem Energiegeld auch ein Instrument zum sozialen Ausgleich vorgeschlagen hätten.

Ministerpräsident Haseloff hat nun mehrere Regierungsoptionen: Er könnte erneut eine schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition bilden, aber auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Ganz knapp möglich wäre auch ein schwarz-rotes Zweierbündnis.

Haseloff, der nun auf seine dritte Wahlperiode zusteuert, ließ noch keine Präferenzen erkennen und pochte auf Eigenständigkeit seines Landesverbands. Entscheidend sei, was für das Land gut sei: "Wir sind nicht gut beraten, uns irgendwie instrumentalisieren zu lassen von Bundesthemen oder einer Bundestagswahl."