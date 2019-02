Union/SPD erwägen Ostverlegung russischer Marschflugkörper

Abgeordnete von CDU und SPD in Deutschland wollen mit einem neuen Vorschlag an Russland und die USA die Gefahr eines nuklearen Wettrüstens in Europa bannen. Der CDU-Parlamentarier Roderich Kiesewetter und der SPD-Abgeordnete Rolf Mützenich regten in der "FAZ" an, dass Russland seine umstrittenen neuen Marschflugkörper so weit nach Osten verlegt, dass sie Europa nicht mehr erreichen können.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Die Raketen sind Zentrum des Streits zwischen Moskau und Washington