Union und SPD auf schwierige Koalitions-Endrunde eingestellt

Union und SPD stellen sich in Deutschland auf eine schwierige Endrunde in den Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition ein. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Sonntag zum Auftakt der Gespräche, sie gehe "mit gutem Willen, aber natürlich auch mit einer gewissen Erwartung, dass noch schwere Verhandlungsstunden auf uns zukommen, in die heutige Sitzung".

SPD-Chef Martin Schulz prophezeite einen harten Verhandlungstag "vielleicht auch bis in den späten Abend oder die Nacht". CDU, CSU und SPD hatten das Ziel ausgegeben, ihre Koalitionsgespräche am Sonntag abzuschließen. Allerdings sind Montag und Dienstag als Reservetage eingeplant, sollte dies nicht gelingen. Große Differenzen zwischen den Parteien gibt es noch in den Feldern Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik.

"Wie lange es dauert, kann man jetzt noch nicht sagen. Es gibt immer noch wichtige Punkte, die geklärt werden müssen", sagte Merkel im Willy-Brandt-Haus. Die SPD-Zentrale in Berlin ist wie schon bei den Sondierungen Anfang Jänner Schauplatz der entscheidenden Runde. Damals hatten sich CDU, CSU und SPD erst nach 24-stündigem Verhandlungsmarathon auf ein Eckpunktepapier geeinigt, das die Grundlage für die Koalitionsgespräche bildete.

Schulz machte deutlich, dass es "insbesondere in sozialpolitischen Fragen" noch Diskussionsbedarf gebe. Das gelte für die "Entwicklungen am Mietmarkt" ebenso wie für die Abschaffung sachgrundloser Befristungen und eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten. "In diesen Bereichen werden wir heute sehr, sehr intensiv verhandeln müssen", sagte er. Einigungen seien möglich, aber noch nicht erreicht.

Der SPD-Chef schloss eine Verlängerung nicht aus. "Ich würde Ihnen gerne sagen, dass das heute der letzte Verhandlungstag ist", sagte er. "Das werden wir aber im Laufe des Tages sehen." Zwar sei er daran interessiert, "dass wir zügig vorankommen". Für eine "belastbare, für alle konsensfähige Koalitionsvereinbarung" müsse man sich aber "am Ende auch die notwendige Zeit nehmen, die man braucht".

Schulz warnte davor, sich bestimmte Uhrzeiten als Frist zu setzen. Dadurch würde ein Druck aufgebaut, "den man in so einer Schlussphase beim besten Willen nicht gebrauchen kann". CSU-Chef Horst Seehofer hatte davon gesprochen, dass sein Zug am Sonntag um 16.05 Uhr zurück nach München gehe. Seehofer verzichtete am Sonntag zunächst auf öffentliche Äußerungen, ein angekündigtes Statement fiel aus.

Auch SPD-Vizechefin Manuela Schwesig sprach sich dafür aus, im Zweifel die vorgesehenen Reservetage zu nutzen. Es bringe nichts, sich unter Druck zu setzen und ein unzureichendes Ergebnis abzuliefern, erklärte sie bei ihrer Ankunft an der SPD-Zentrale. "Dann bin ich schon dafür, dass man sich lieber noch einen Tag Zeit nimmt."

Schwesig sagte einen harten Endspurt in den Verhandlungen voraus: "Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, dass wir verhandeln, bis es quietscht. Das werden wir auch tun." Zugleich forderte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Bewegung auf allen Seiten. "Niemand kann der Bevölkerung erklären, warum jetzt vier Monate nach der Bundestagswahl keine neue Bundesregierung zustande kommt", sagte sie. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles versprach bei ihrer Ankunft beim Willy-Brandt-Haus: "Wir werden uns alle Mühe geben."

In der Früh kamen die Parteien zu internen Beratungen zusammen, dann befasst sich die 15er-Spitzenrunde von CDU, CSU und SPD zunächst mit den Themen Mieten/Wohnen und Digitales. Die umstrittenen Themen Gesundheit und Arbeitsmarkt sind ebenso wie die Frage der Finanzen für den Nachmittag oder Abend vorgesehen. Sollten die drei Parteien die inhaltlichen Differenzen beseitigen können, müssen die drei Parteivorsitzenden auch noch die Ressortverteilung klären.

Die Arbeitsgruppe Wohnen/Miete einigte sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen und könnte damit eines der verbliebenen Streitthemen abgeräumt haben. "In der Arbeitsgruppe sind der soziale Wohnungsbau und das Mietpaket unstrittig", hieß es. Eine Einigung gebe es auch beim von der Union geforderten Baukindergeld, allerdings mit einer Einkommensbegrenzung. Es werde zudem Anreize für den frei finanzierten Wohnungsbau geben. Allerdings müssen die sogenannte 15er-Spitzenrunde und die Finanzexperten der Einigung noch zustimmen.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Fachpolitiker auf zahlreiche ausgabenrelevante Projekte geeinigt, die über den in den Sondierungen festgelegten Finanzrahmen von zusätzlichen rund 46 Milliarden Euro bis 2021 hinausgehen. Merkel selbst hatte davon gesprochen, dass es wegen der guten Wirtschaftsentwicklung Spielraum darüber hinaus gebe. Allerdings solle es wohl bei dem Finanzrahmen von 46 Milliarden bleiben, hieß es. Andere Ausgabewünsche würde dann als nicht prioritär, aber wahrscheinlich gekennzeichnet.

