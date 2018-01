Union und SPD haben Sondierungsgespräche aufgenommen

Mit dem Versprechen zügiger Gespräche sind Union und SPD in ihre Koalitionssondierungen gestartet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am Sonntag in der SPD-Parteizentrale in Berlin optimistisch, eine "stabile Regierung" bilden zu können. SPD-Chef Martin Schulz betonte: "Wir ziehen keine roten Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen."

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka Intensive Gespräche werden erwartet